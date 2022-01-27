THY'de görev değişimi

ÜRK Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'nın yerine şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat geldi.

KAZAKİSTAN'DAN KARGO UÇAĞIYLA DÖNMESİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ocak ayının başında Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan ve hükümetin devrilmesinin ardından da devam eden protestolar nedeniyle mahsur kalmıştı. Kargo uçağı ile eşi ile birlikte Türkiye'ye geri dönen Aycı'nın ekip arkadaşlarını geride bırakması eleştirilere neden olmuştu.



Aycı, CNN Türk’te katıldığı programda Kazakistan’daki olayların orada bulunduğu sırada patlak verdiğini anımsatarak kargo uçağına ekibinden ayrı binmesi ile ilgili eleştirilere “Biz oradayken de güvenliğe azami oranda riayet ettiler. Hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem Sadi Şener'in girişimleriyle izin aldılar. Dediler ki, 'Ekibinizi daha sonra göndereceğiz. Sizi şimdi gönderelim. Sizin orada olmanız Haber sayısını artırmaya başladı. Söz veriyoruz ekibiniz de daha sonra gelecek.' Kargo uçağında da 4 koltuk vardı. Bir an önce ben de krize müdahil olmak için ülkeme döndüm” yanıtını vermişti.

AHMET BOLAT KİMDİR?

Profesör Ahmet BOLAT akademisyen ve yönetici olarak çeşitli üniversitelerde ve şirketlerde çalıştı.

Halen THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etmiştir.



Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Profesör Ahmet BOLAT uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürütmüş; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırmış ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınlamıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmıştır.

2 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütmektedir.