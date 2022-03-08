Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle Rus basketbol kulüplerinin organizasyonlarından ihraç edilmesinin ardından, THY Avrupa Ligi yönetimi, Rusların oynadığı tüm maçları iptal etmeye hazırlanıyor.

Böyle bir karar çıkması halinde, CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit’in bu sezon şu ana dek oynadığı tüm maçlar devre dışı bırakılacak. Bir başka deyişle bu takımlarla karşılaşan ekiplerin aldığı galibiyet ve mağlubiyetler değerlendirme dışı kalacak.

Ruslarla şu ana dek 3 maç yapan ve üçünü de kazanan Fenerbahçe Beko, bu karardan olumsuz yönde etkilenecek ilk takım olacak.

An itibarıyla 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 10. sırada yer alan Fenerbahçe Beko’nun, çıkacak karar sonrasında galibiyet sayısı 9’a düşecek.

Böylece puan tablosunda üstünde yer alan 3 takımın ihracına rağmen sarı-lacivertlilerin klasmandaki yeri değişmeyecek.

10. sırada olacak Fenerbahçe Beko ile aynı sayıda galibiyet sayısı olan 9. sıradaki Kızılyıldız'ın, Fenerbahçe Beko'ya kıyasla bir maçı eksik ve Türk temsilcine kıyasla ikili avarajda da avantajlı konumda.

Anadolu Efes ise, Rus takımlarına karşı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alması nedeniyle alınacak karardan olumlu yönde etkilenecek ve 20 maç sonrası 5. sırada yer alacak play-off potasındaki yerini sağlamlaştıracak.

18 takım yerine 3 Rus takımın katılımının askıya alınması sonucu 15 takımın yer aldığı lig, 28 haftada tamamlanacak.

Şimdiye kadar 20 maç oynayan Anadolu Efes, normal sezonda 8 maç daha oynayacak, 22 maçı geride bırakan Fenerbahçe Beko ise 6 maç daha oynayacak ve play-off için ilk 8'e girme mücadelesi verecek.

THY Avrupa Ligi'nde Rus takımlarıyla oynanan maçların geçersiz sayılması kararı alınması durumunda oluşacak puan durumu şu şekilde olacak:

Sıra THY Avrupa Ligi Maç Galibiyet Mağlubiyet 1 Barcelona 22 18 4 2 Real Madrid 21 16 5 3 AX Armani Exchange Milan 22 16 6 4 Olympiakos 22 15 7 5 Anadolu Efes 20 12 8 6 Bayern Münih 22 12 10 7 Maccabi Playtika Tel Aviv 21 11 10 8 Monaco 23 10 13 9 Kızılyıldız 21 9 12 10 Fenerbahçe Beko 22 9 13 11 ALBA Berlin 20 8 12 12 Bitci Baskonia 22 7 15 13 LDLC ASVEL Villeurbanne 22 7 15 14 Panathinaikos 22 6 16 15 Zalgiris Kaunas 22 6 16