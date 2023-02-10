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Son dakika haberi TFF, Spor Toto 1. Lig için kararını açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'in 3-4 Mart tarihlerinde oynanmasının planladığını söyledi. Ayrıca Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı

Giriş: 10.02.2023 - 16:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi TFF, Spor Toto 1. Lig için kararını açıkladı
HABERTURK.COM / AA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.

Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmek istediğini belirten Mehmet Büyükekşi "Bu iki kulübümüzün yazılı müraacatta bulunmalarının arından yönetim kurulu toplantısında konuyu değerlendireceğiz ve bir karar vereceğiz" dedi.

YABANCI KONTENJANINDA +1

Transfer konusunda yeni bir karar aldıklarını açıklayan başkan Büyükekşi "Ligden çekilen takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların, havuzda olası şartıyla; gerek Süper Lig, gerekse de 1. Lig'deki takımların transfer etmesi halinde, yabancı oyuncuların +1 olarak oynaması için izin vereceğiz. Bu sezon özel olarak yabancı kuralı haricinde olacaklar. Böylece o takımlara yardımcı olmaya çalışacağız" diye konuştu.

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