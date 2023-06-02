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Son dakika haberi TFF'den şampiyonluk kupası açıklaması!

TFF, Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'a şampiyonluk kupasını takdim edeceğini açıkladı.

Giriş: 02.06.2023 - 20:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi TFF'den şampiyonluk kupası açıklaması!
HABERTURK.COM / Ajanslar

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.

Bu minvalde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 37. hafta Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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