Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig

TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi

TFF, başvuru sürecinin sona erdiğini ve diğer adayların başvurularının gerekli koşulları taşımadığı için kabul edilmediğini açıkladı

Giriş: 16.06.2023 - 17:28 | Güncelleme: ABONE OL
TFF'de tek aday Mehmet Büyükekşi
HABERTURK.COM

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 15 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.

TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Sayın Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Başkan Adayı olmuştur.

TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsü'nde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oksijen cennetinde kekik hasadı
Oksijen cennetinde kekik hasadı
Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı, deprem bölgesinde çocuk ve aile merkezleri açıyor
Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı, deprem bölgesinde çocuk ve aile merkezleri açıyor
14 Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde 'La Traviata' rüzgarı
14 Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde 'La Traviata' rüzgarı
Sağır alfabesinin diğer adı nedir?
Sağır alfabesinin diğer adı nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.