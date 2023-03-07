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Son dakika haberi Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 yabancı uyruklu şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Giriş: 07.03.2023 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
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DHA

Ankara'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yabancı uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen 20 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı; 2 firarinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İstihbari bilgiler ve analiz çalışmalarında, yabancı terörist savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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