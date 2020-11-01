Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Terasında besliyordu, hepsi pitbull kurbarı oldu

Görünce dehşete düştü! Katliamın arkasından onlar çıktı

Bursa'da Mustafa Çalı'nın iş yerinin terasında beslediği 53 tavuk, pitbull cinsi köpek dehşeti kurbanı oldu. Komşusunun pitbull cinsi 2 köpeğinin saldırısı sonucu tavukları ölen olan Çalı, şikâyetçi oldu. Çalı, "Arka komşumuzun köpekleri yandan gelip, bütün tavuklarımı katletmiş" dedi

01.11.2020 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi... Terasında besliyordu, hepsi pitbull kurbarı oldu
Görünce dehşete düştü, hepsini ölü buldu
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'dada Mustafa Çalı'nın (52) terasında beslediği 53 tavuk, komşusunun pitbull cinsi 2 köpeğinin saldırısına uğradı. Tüm tavukları ölen Çalı, şikâyetçi oldu.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Köşk Caddesi üzerinde iş yeri olan Mustafa Çalı, teras katında 10'u Wyandotte, 43'ü Suseks cinsi 53 tavuğu hobi amaçlı beslemeye başladı. Ancak Çalı, dün sabah iş yerine geldiğinde tavuklarının saldırıya uğrayıp, öldüğünü gördü.

Çevrede araştırma yapan Çalı, bir tavuğun komşusunun beslediği pitbull cinsi köpeklerin kulübesinde olduğunu fark etti. Tavuklarına 2 pitbul cinsi köpeğin saldırdığını öğrenen Çalı, polise şikayetçi oldu. Mustafa Çalı, yaşadığı üzüntüyü şöyle anlattı:

"Arka komşumuzun köpekleri yandan gelip, bütün tavuklarımı katletmiş. Her yere dilekçe verdik. 53 tavuğum vardı. Hobi olarak besliyordum ama içinde hem süs hem de yumurtalık olanlar vardı. Wyandotte cinsi olanlar tanesi 300 liradan satılıyor. Diğerleri de 60-70 liradan satılıyor. Maalesef hepsi bir akşamda gitti. Köpeklerin sahipleri, 300 lira para verelim dediler. 7 bin liraya yakın zararımız var. Dilekçelerimizi verdik gerekli yerlere, talep edeceğiz karşı taraftan" dedi.

Polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
I. Dünya Savaşı'nın gizemi derin mavide! İlk ve tek olacak
I. Dünya Savaşı'nın gizemi derin mavide! İlk ve tek olacak
Sonunda isyan etti! 'Yansıtma şeklinizi kınıyorum'
Sonunda isyan etti! 'Yansıtma şeklinizi kınıyorum'
Korkutan haber: 850 bin virüs daha var
Korkutan haber: 850 bin virüs daha var
'Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değil'
'Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değil'
Ankara'da feci kaza! Yanarak can verdiler!
Ankara'da feci kaza! Yanarak can verdiler!
Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
BM Genel Sekreteri Guterres: Yardıma hazırız
BM Genel Sekreteri Guterres: Yardıma hazırız
Bakan Koca'dan depreme ilişkin bilanço açıklaması
Bakan Koca'dan depreme ilişkin bilanço açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X