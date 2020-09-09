Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı görüntüler kan dondurdu. Pitbull'un sahibi olduğu görülen kişinin vurdumduymazlığı ise sözün bittiği yer oldu.

Sorumsuz kişinin ağızlık takmadan kalabalık içerisine çıkardığı köpeği Ihlamurdere Caddesi'nde bir kediyi yakaladı. Kediyi parçalamasına tokat atarak müdahale etmeye çalışan kişi, çevredekilerin tepkisine neden oldu. Bu yolla köpeğin ağzından kurtaramadığı kediyi bir de çekmeye çalışması iş bilmezliğin boyutunu gözler önüne serdi.

YILLARDIR TARTIŞILIYOR

Pitbull cinsi köpeklerin evcil olup olmadığı ve şehir hayatı içinde yasak getirilip getirilmemesi yıllardır tartışılıyor. Geçen yıl TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu tasma ve ağızlık zorunluluğu getirilmesini önerdi. Atletik vücutlu ve güçlü bir çeneye sahip olan pitbull cinsi köpekler kötü niyetli kişilerin elinde tehlike yaratabiliyor. Bununla birlikte yetişme ortamına daha sevecen olabildikleri de biliniyor.