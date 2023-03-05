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Son dakika haberi TEM'de kaza: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana geldi. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Giriş: 05.03.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA! TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme kaza
AA

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde farklı noktalarda meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Çenedere viyadüğü mevkisinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Birbirine yakın noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlardan E-5 kara yoluna yönlendiriliyor.

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