Tekirdağ'da yük gemisi karaya oturdu

İHA

Yunanistan'dan hareket ederek Tekirdağ'a seyreden 190 metre uzunluğundaki PANGEO isimli yük gemisi, özel bir limanın önünde karaya oturdu. Karaya oturan gemiye Kurtarma-14 ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye botu ile müdahale çalışması başlatıldı.



Yerli ve milli deniz araçları ile yapılan müdahale ile gemi güvenli bölgeye çekilecek. Ekipler geminin karaya oturma nedenini öğrenmek için gemide inceleme başlattı.