Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz Karşılığı TL Swap Piyasası işlem limitlerini, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20’sinden yüzde 30’una yükseltti

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