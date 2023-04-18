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Son dakika haberi Tarım Kredi marketlerinde 'fiyat sabitleme' uzatıldı

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ramazan ayı başında başlatılan ve 900 ürünü kapsayan fiyat sabitleme kampanyası 1 ay süreyle uzatıldı

Giriş: 18.04.2023 - 10:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Tarım Kredi marketlerinde 'fiyat sabitleme' uzatıldı
HABERTURK.COM

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kooperatif Marketten Bayram Müjdesi, Sabit Fiyat Kampanyası 1 Ay Daha Uzadı

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerimizde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlattığımız 900 ürünü kapsayan “Sabit Fiyat” kampanyasına vatandaşlarımızın göstermiş olduğu çok yoğun ilgiye karşılık olarak “Sabit Fiyat” kampanyamızın 1 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Ramazan ayının coşku ve bereketinin sofralarımızda devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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