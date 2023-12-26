Mersin'de olay, Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Deligöz (45), tapu meselesi nedeniyle tartıştığı evli ablası Dudu Uslu'yu (50) tabancayla vurarak öldürdü.

KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

DHA'da yer alan habere göre Deligöz, daha sonra aynı silahla intihar etti. 2 kardeşin cenazesi, otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.