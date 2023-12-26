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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de tapu kavgası yüzünden önce ablasını sonra kendisini öldürdü

        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!

        Mersin'de, tapu meselesi nedeniyle tartıştığı ablası 50 yaşındaki Dudu Uslu'yu tabanca ile öldüren 45 yaşındaki Önder Deligöz aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:19 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:34
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        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
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        Mersin'de olay, Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Deligöz (45), tapu meselesi nedeniyle tartıştığı evli ablası Dudu Uslu'yu (50) tabancayla vurarak öldürdü.

        KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre Deligöz, daha sonra aynı silahla intihar etti. 2 kardeşin cenazesi, otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Mersin
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