Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
Mersin'de, tapu meselesi nedeniyle tartıştığı ablası 50 yaşındaki Dudu Uslu'yu tabanca ile öldüren 45 yaşındaki Önder Deligöz aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Giriş: 26.12.2023 - 11:19 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:34
Mersin'de olay, Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Deligöz (45), tapu meselesi nedeniyle tartıştığı evli ablası Dudu Uslu'yu (50) tabancayla vurarak öldürdü.
KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ
DHA'da yer alan habere göre Deligöz, daha sonra aynı silahla intihar etti. 2 kardeşin cenazesi, otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.