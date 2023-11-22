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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı

        İBB Meclis kararından çıkan sonuç gereğince İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:44
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        Suya yüzde 15 zam yapıldı
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        İBB Meclisi'nde, İSKİ Genel Kurulu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

        Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

        İBB'nin, su fiyatlarına yüzde 48 zam yapılmasını istediği teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 30,54 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 43,95 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 59,85 lira olması istendi.

        Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 79,98 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 92,52 liraya yükseltilmesi önerildi.

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        TÜFE ORANINA GÖRE GÜNCELLEME İSTENDİ

        Söz konusu teklifte, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi istendi.

        Tarife Komisyonu tarafından incelenen zam teklifi yüzde 15 zam olarak revize edildi.

        Bu kapsamda, revize teklifte konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 23,72 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 34,14 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 46,49 lira olması talep edildi.

        Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 62,14 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 71,88 liraya yükseltilmesi istendi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi talebi de reddedildi.

        Revize edilen haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

        Zam teklifi onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

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