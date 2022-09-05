Suriye'ye örgüt mensubu aktaran şahıslar yakalandı

Şahısların yapılan sorgularında farklı illerden Mardin Kızıltepe ilçesine gelen yeni katılımların sınır hattından Suriye'ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Şahıslar hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülecek.

Şahısların sorgu işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.