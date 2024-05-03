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        Haberler Gündem Son dakika: Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman hayatını kaybetti!

        Son dakika haberi Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

        Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 19:12 Güncelleme: 03.05.2024 - 19:45
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        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
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        Başkent Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed Abdulfetteh el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 1 ay sonra hayatını kaybetti.

        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
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        AĞIR YARALANMIŞTI

        Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, 6 Nisan'da akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesine bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarı'nda motosiklet ile hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Mohamed Abdulfettah el-Burhan Rahman, ağır yaralandı.

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        ACI HABER AİLESİNE İLETİLDİ

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan el-Burhan Rahman, hastanenin yoğun bakım sevisine alındı.

        Yaklaşık 1 aydır yaşam mücadelesi veren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu, bugün hayatını kaybetti. Vefat haberi, Sudan Cumhurbaşkanı ve ailesine iletildi

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        #Mohamed Abdulfetteh
        #haberler
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