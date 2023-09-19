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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!

        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!

        Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün, işyerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve 8 yıldır araması bulunan, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan firari olan Şerafettin Dadaş yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:10 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:39
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        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
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        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince 15 Haziran 2015'te Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren, "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçundan 8 yıldır aranan Dadaş'ın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu belirlendi.

        ALANYA'DA YAKALANDI

        AA'da yer alan habere göre Antalya Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonunda firari Dadaş, Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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        "ŞEHİR EŞKIYALARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milletimizin huzurunu kaçıran şehir eşkıyalarına göz açtırmayacağız. Çökerteceğiz. Organize suç örgütlerinin inlerine gireceğiz, onlara nefes aldırmayacağız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

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