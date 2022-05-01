Spor Toto: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: Başkent TVF

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Spor Toto: Shoji, Sharifi, Kemal Kayhan, Buchegger, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Serhat Uzun, Burhan Zorluer, Berkün Eber Üstündağ, Efe Er)

Setler: 25-13, 25-20, 25-22

Süre: 72 dakika (20, 25, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabında serinin üçüncü maçında Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonucun ardından seride 2-1 üstünlük sağlayan Spor Toto, Efeler Ligi'ni 7'nci; Bursa Büyükşehir Belediyespor da 8'inci sırada tamamladı.