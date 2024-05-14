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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'daki komiser yardımcısının yaptığı aile katliamında detaylar ortaya çıktı! Laptobu yanmış bulundu! Susturucu - Son dakika haberi

        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı! Laptobu yanmış bulundu! Susturucu!

        Ankara'da, komiser yardımcısı 33 yaşındaki Veysel Öztürk, dün, izinli olarak geldiği evinde, aynı yaştaki eşi Hasret Öztürk ile çocukları 13 yaşındaki Mustafa Öztürk ve 15 yaşındaki Nisa Nur Öztürk'ü öldürdükten sonra hayatına son vermişti. Aile katliamının ardından Veysel Öztürk'ün yazdığı değerlendirilen intihar notu ve yürek yakan detaylar ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 08:47 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:22
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        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
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        Ankara'da olay, Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çevik Sokak'ta dün sabah saatlerinde meydana geldi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk (33), izinli olarak Ankara'daki evine geldi.

        ÖNCE EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI VURDU

        DHA'da yer alan habere göre Öztürk, bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Öztürk, beylik tabancasıyla eşine ve 2 çocuğuna ateş ettikten sonra aynı silahla kendini de vurdu.

        ÜÇÜ EVLERİNDE CAN VERDİ

        Komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Veysel Öztürk, eşi Hasret (33) ve oğlu Mustafa Öztürk'ün (13) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, evde inceleme yaparken, yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

        CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

        Olay yeri inceleme ekibinin evde yaptığı inceleme tamamlandı. Komiser Yardımcısı Veysel Öztürk, hastanede memur olarak çalışan eşi Hasret Öztürk ve oğlu Mustafa Öztürk'ün cesetleri, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        NİSA NUR DA HAYATA TUTUNAMADI

        Kızı Nisa Nur Öztürk'ün (15) ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

        ANKARA'DAN HATAY'A TAYİN OLMUŞ

        Eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son veren Veysel Öztürk'ün, geçen yıl temmuz ayında Özel Harekat Daire Başkanlığından Hatay Özel Harekat Şube Müdürlüğüne tayin edildiği, Mart 2024'te de Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Silah Patlayıcılar Büro Amirliğine atandığı öğrenildi.

        LAPTOPU YANMIŞ BULUNDU

        Evde yapılan incelemede Veysel Öztürk'e ait laptop yanmış halde bulundu. Ayrıca Öztürk'ün yazdığı değerlendirilen intihar notu da bulundu. Öztürk'ün, notta yaşadığı ekonomik sorunları yazdığı belirtildi. Laptop ve not, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

        "SİLAHINA SUSTURUCU TAKMIŞ"

        Öztürk çiftinin yan apartmanda oturan komşusu Gülşen Akdemir, "Eşiyle arasında boşanma aşamasında olduğunu duyduk. Silahına da susturucu takmış. Kendilerini tanırdık. Burada 10 senedir komşumuzdu. Daha önce hiç kavgalarını görmemiştik" dedi.

        TOPRAĞA VERİLDİLER

        Cenazeler Yozgat'ta gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
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        #ankara
        #Son dakika haberler
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