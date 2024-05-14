Birinci güzel ünvanını bıraktı, ikinci güzel de tacı reddetti
Noelia Voigt'in 'ABD Güzellik Kraliçesi' (Miss USA 2023) ünvanını bırakmasından iki gün sonra 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' (Miss Teen USA 2023) UmaSofia Srivastava da taçtan vazgeçti. Ancak ikinci olan Stephanie Skinner da bu ünvanı almayı reddetti
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UmaSofia Srivastava
Bu ayın başında Noelia Voigt'in 'ABD Güzellik Kraliçesi' ünvanını bırakmasından iki gün sonra 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' (Miss Teen USA 2023) UmaSofia Srivastava da ünvanından vazgeçmişti.
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Stephanie Skinner
Şimdi 'ABD Genç Güzellik Kraliçesi' ünvanı sahipsiz kaldı. Çünkü UmaSofia Srivastava'nın ardından ikinci olan Stephanie Skinner da bu ünvanı almayı reddetti.
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"KOLAY BİR KARAR DEĞİLDİ"
Skinner, ünvanı reddederken yaptığı açıklamada, "Son olayların ışığında Miss Teen USA 2023 ünvanını reddetmeye karar verdim. Bu kolay bir karar değildi. Seçimlerime saygı gösterilmesini umuyorum ki bu, asla almayı istemediğim bir karardı" dedi.
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"SÖZ VERDİM"
Rolü geri çevirme nedenini açıklayan Skinner, 2023'teki orijinal yarışmada ikinci olduktan sonra başka bir görevi kabul ettiğini belirtirken, "Sözüm benim her şeyimdir. Tayland'da yaz boyunca yurt dışında yaşamamı gerektirecek küresel bir araştırma kariyeri fırsatı için anlaşma yaptım" ifadesini kullandı.
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Stephanie Skinner ayrıca UmaSofia Srivastava ve ABD Güzellik Kraliçesi Noelia Voigt'in ünvanlarından ayrılma kararlarına da değinerek şunları yazdı:
"Noelia ve Uma'nın onları istifaya yöneltmek için neler yaşadığını tam olarak bilmesem de, onlara büyük sevgi ve destek gönderiyorum."
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"SANA ARKADAŞIM DEDİĞİM İÇİN MİNNETTARIM"
Birincilik ünvanını bırakan UmaSofia Srivastava, ünvanı reddeden Stephanie Skinner'in gönderisine, "Sana arkadaşım dediğim için çok minnettarım. Beni her zaman bağlılığın ve dürüstlüğün karşısında kendine hayran bırakıyorsun" dedi.
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Noelia Voigt
Fiziksel ve zihinsel sağlığına öncelik vermek için bu ayın başlarında görevinden ayrılan 2023 ABD Güzeli Noelia Voigt de "Seninle tanıştığımdan beri seni sevdim ve takdir ettim. Gittiğin her yerde harika bir örnek oluşturmaya devam ediyorsun. Seninle gurur duyuyorum" yorumunu yaptı.
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ABD GÜZELİ RUH SAĞLIĞI İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ
Miss USA' organizasyonu zor durumda kaldı. Noelia Voigt, eylül ayında verilen 2023 ABD Güzeli (Miss USA 2023) ünvanını bu ayın başlarında bırakmıştı. Voigt, yaptığı açıklamada, "Hayatta, sizin için ve zihinsel sağlığınız için en iyi hissettiren kararları vermenin önemine çok değer veriyorum. Birey olarak, hayatta kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemize yol açan farklı şeyler deneyimleyerek büyüyoruz" demişti.
Noelia Voigt'in ünvanı bırakmasının ardından birincilik, Savannah Gankiewicz'e devredilmişti.
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İKİ GÜN ÜST ÜSTE TACI BIRAKTILAR
Voigt'den iki gün sonra da UmaSofia Srivastava 2023 ABD Genç Güzellik Kraliçesi (Miss Teen USA 2023) ünvanını bıraktığını açıklamış, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, kişisel değerlerimin artık organizasyonun gidişatıyla tam olarak örtüşmediğini fark ettiğimden istifa etmeye karar verdim" demişti.
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Ayrıca ABD Güzellik Yarışması organizasyonunun sosyal medya direktörü Claudia Michelle de, kazananların istifasından günler önce istifa etmişti.