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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe derbisine şampiyonluk kupası gelecek mi? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray şampiyon olursa kupa derbiye gelecek mi?

        Süper Lig lideri Galatasaray, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinden en az 1 puan aldığı takdirde 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'ın derbide mutlu sona ulaşma ihtimali bulunurken, şampiyonluk kupasının pazar günü RAMS Park'a getirilip getirilmeyeceği ise tartışma konusu oldu. Peki, talimatlar ne diyor? 2023-2024 şampiyonluk kupası Galatasaray-Fenerbahçe maçında RAMS Park'a getirilecek mi? İşte cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:18
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de bitiem 2 maç kala Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, 24. şampiyonluk için geri sayıma geçerken, gözler 19 Mayıs'ta oynanacak derbiye çevrildi.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynayacağı derbiden en az 1 puan alması halinde bitime 1 maç kala şampiyonluğu garantileyecek.

        • 3

          Cimbom'un Fenerbahçe maçında şampiyonluğunu ilan etme ihtimali, şampiyonluk kupasının derbide verilip verilmeyeceği sorusunu da akıllara getirdi.

        • 4

          KUPA DERBİYE GETİRİLMEYECEK

          TFF talimatlarına göre; şampiyonluk kesinleşmeden kupa, maçlara getirilmiyor. Bu nedenle derbide şampiyonluk kupası RAMS Park'a getirilmeyecek. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçında şampiyonluğunu ilan etse bile kupa töreni farklı bir tarihte yapılacak.

        • 5

          İŞTE O TALİMAT

          "2023-24 FUTBOL MÜSABAKA STATÜSÜ: MADDE 11 - KUPA ve MADALYALAR: (1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir."

        • 6

          SÜPER KUPA VE KADINLAR LİGİ ŞAMPİYONLUK KUPASI TALEBİ

          Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında hükmen galibiyetle kazandığı Süper Kupa'nın da RAMS Park'a getirilmesini istiyor. Sar-kırmızılıların Süper Kupa'yı derbide kaldırmak için TFF'ye talepte bulunacağı öğrenilirken, talimatlar gereği bu talebin reddedilmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi, aynı şekilde Kadınlar Futbol Ligi'nde mutlu sona ulaşan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın da şampiyonluk kupasını derbide kaldırmasını istediği gelen bilgiler arasında...

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