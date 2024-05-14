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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı - 14 Mayıs Hava Durumu

        Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt, Erzurum ve Hakkâri'de kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 07:20 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:32
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        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Yozgat ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum’un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 18°

        Ankara

        Güneşli 17°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 24°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Bulutlu 14°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 16°

        Adana

        Kısmen Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 22°

        Gaziantep

        Güneşli 21°

        Ağrı

        Yağmurlu
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        Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum’un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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