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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla, 2024 Nisan ayının Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

"2024 NİSAN AYI EN SICAK NİSAN OLDU" DHA'da yer alan habere göre Prof. Dr. Önol, “2024 Nisan ayı Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak yaşandı. Sıcaklıklar neredeyse ülkenin tamamında normallerin 4 derece üzerinde rekor düzeyde gerçekleşti. Bu kadar geniş bir alan için çok ciddi değerler ve çok sıcak bir yaz kapıda" diye uyardı. REKLAM

KIPKIRMIZI GEZEGEN Prof. Dr. Önol, ECMWF'nin mayıs, haziran ve temmuz aylarına ilişkin tahminlerini gösteren haritayı da şu şekilde paylaşmıştı: “Ocak ayında aşağıdaki tahmini gördüğümde biraz şok olmuştum açıkçası. Çok sıcak bir kış sonu ve bahara giriş öngörülmüştü.

"DAHA SICAK GÜNLER KAPIDA" İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol. 3 ay için de (mayıs-haziran-temmuz) aynı öngörü devam ediyor. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen." Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat! Haberi Görüntüle