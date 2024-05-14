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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı

        Microsoft'un sahibi Bill Gates'in eski eşi Melinda French Gates, kurucu ortağı olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı'nın eş başkanlığından istifa edeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 09:05 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:05
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        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
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        Melinda French Gates, X’te yaptığı açıklamada, boşandığını duyurmasından neredeyse üç yıl sonra Bill & Melinda Gates Vakfı'nın eş başkanlığından istifa edeceğini duyurdu.

        İstifası sonrası Gates'in ek 12,5 milyar dolar alacağı ve bu parayı 'kadınlar ve aileler adına çalışmalara adayacağı belirtildi.

        Eski eşi Bill Gates ise ayrı yaptığı açıklamada "Melinda'nın ayrılmasına üzülsem de gelecekteki hayırseverlik çalışmalarında büyük bir etkisi olacağına eminim" ifadelerini kullandı.

        Gates Vakfı; Afrika’daki sıtmayı önleme, Hindistan yarımadası ile Güney Asya’daki kapsamlı yatırımlar da dahil olmak üzere, dünya çapındaki yoksullukla mücadele ve küresel sağlık girişimlerine odaklanıyor.

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        French Gates buradaki görevinin yanısıra dünya çapında cinsiyet eşitliği girişimlerine de önemli miktarda zamanayırıyor. French Gates bu bağlamda 2015 yılında, Gates Vakfı'ndan ayrı bir kuruluş olan Pivotal Ventures'ı kurmuştu. Bu kuruluş, ABD’deki azınlıklar ve kadınlar için erişim ve fırsatlara yönelik engelleri kaldırmaya odaklanıyor.

        BOŞANMA KARARI

        Gates ve French Gates, CNBC’nin hüküm giymiş cinsel suçlu ve milyarder Jeffrey Epstein ile Bill Gates'in bağlantısını bildirmesinden bir süre sonra, 2021'de ayrılmıştı. The Wall Street Journal’ın daha önce bildirdiğine göre, French Gates, Gates’in Epstein ile ilişkisine ilişkin haberlerin ilk ortaya çıkmasının ardından 2019 yılında boşanma avukatlarıyla görüşmeye başladı ve sonrasında da boşanma kararını açıkladı.

        Gates, servetinin büyük payını vakfa aktardı. French Gates ise, hayırseverlik girişimlerini eski kocasının girişimlerinden tamamen ayırma konusunda Amazon’un kurucu ortağı Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott'a katılıyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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