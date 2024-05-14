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        Haberler Dünya Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel anılarıyla geri dönüyor

        Eski Almanya Şansölyesi Merkel'in anılarının yer aldığı kitap yakında satışa çıkacak

        16 yıl Almanya Şansölyesi olarak görev yapan Angela Merkel'in, çocukluğundan bugüne kadar hayatına dair anıların yer aldığı "Özgürlük: Anılar 1954-2021" isimli kitap Kasım ayında satışa çıkacak. Kitabın "Özgürlük benim için ne anlama geliyor?" sorusuna yanıt vereceğini söyleyen Merkel, kitapta çoğu zaman odadaki tek kadın olarak "dünyanın en güçlü insanlarıyla yaptığı toplantıları, konuşmaları ve anıları" paylaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 08:29 Güncelleme: 14.05.2024 - 08:29
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        2021 Aralık ayında 16 yıllık görevini bırakan eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in uzun zamandır beklenen anılarının yer aldığı kitabı Kasım ayında yayınlanacak.

        "Özgürlük: Anılar 1954-2021" isimli kitap, Angela Merkel'in çocukluğunu, siyasi yükselişini ve Almanya Şansölyesi olarak geçirdiği 16 yılı kapsayacak. Merkel, Berlin Duvarı'nın ardındaki hayattan iktidarın en üst kademelerine olan yolculuğunu "her zamankinden daha yakından" anlatacak.

        Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Almanya'da ve uluslararası arenada imajı zedelenen Merkel, Temmuz ayında 70 yaşına girecek.

        700 sayfalık kitap Merkel'in uzun süredir siyasi danışmanı olan Beate Baumann ile birlikte yazıldı. Merkel'in Doğu Almanya'daki çocukluğunu, komünist rejimin çöküşünden sonraki beklenmedik siyasi yükselişini ve şansölye olarak geçirdiği 16 yılı kapsıyor.

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        "ÖZGÜRLÜK BENİM İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?"

        Merkel, kitabın "Özgürlük benim için ne anlama geliyor?" sorusunu sorup cevaplayacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

        "Benim için özgürlük, kendi sınırlarımın nerede olduğunu bulmak ve kendimi bu sınırlara kadar zorlamaktır. Benim için özgürlük, siyaseti bıraktıktan sonra bile öğrenmekten asla vazgeçmemek, asla yerinde durmamak, ilerlemeye devam etmektir."

        ÇOĞU ZAMAN ODADAKİ TEK KADINDI

        Kitap, çoğu zaman odadaki tek kadın olarak "dünyanın en güçlü insanlarıyla yaptığı toplantıları, konuşmaları ve anıları" sunmayı vaat ederken, ulusal ya da uluslararası önemli konularda nasıl karar alındığını da anlatacak.

        Ciltli baskısının fiyatının 35 £ veya 42 € olacağı tahmin edilen kitabın 26 Kasım'da dünya satışa sunulması bekleniyor.

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        #angela merkel
        #almanya
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