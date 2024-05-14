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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de arkadaşına kefil oldu! Evine haciz gelince öldürdü - Son haberler

        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!

        Denizli'nin Çardak ilçesinde, kredi çekerken kefil olduğu 55 yaşındaki Osman Eren'i, borcunu ödemeyince evine haciz gelmesi sebebiyle çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldüren 45 yaşındaki Cihat Arman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eren ise gözyaşları içinde toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:49 Güncelleme: 14.05.2024 - 11:23
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        Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!
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        Denizli'de, olay Çardak ilçesinde meydana geldi. Arazide hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban Cihat Arman (45) ile kendisi gibi çoban olan Osman Eren (55) arasında tartışma çıktı.

        YANINDAKİ TÜFEKLE YARALADI

        Cihat Arman tutuklanarak cezaevine gönderildi.
        Cihat Arman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        DHA'da yer alan habere göre tartışma kavgaya dönüşünce Cihat Arman, yanındaki ruhsatsız tüfekle Osman Eren'i karnından yaraladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Hayatını kaybeden Osman Eren, 55 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Osman Eren, 55 yaşındaydı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Eren, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olay yerinde Cihat Arman'ı gözaltına aldı.

        KATİL ZANLISININ EVİNE HACİZ GELMİŞ

        Arman'ın arkadaşı, Eren'e bankadan kredi çekerken kefil olduğu, ancak borcun ödenmemesi nedeniyle evine haciz geldiği için bir süredir kavgalı oldukları öğrenildi.

        ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Adliyeye sevk edilen Arman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

        Osman Eren’in cenazesi ise, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eren’in cenazesi ikindi namazına takiben kılınan cenaze namazı sonrası Gemiş Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #Denizli
        #Son dakika haberler
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