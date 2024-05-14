OpenAI yeni yapay zeka modeli GPT-4o'yu duyurdu
Yapay zeka teknolojinin odak noktası haline gelirken, ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI yepyeni bir yapay zeka modelini duyurdu. GPT-4o ismini verdiği yeni AI modeli ile OpenAI çoklu görev yeteneklerini yapay zeka içerisinde sunmaya hazırlanıyor. Bu gelişme sonrasında yapay zeka üzerine çalışmalar gerçekleştirilen ve yükselen değer olarak görülen AI startuplarının hisse değerlerinde önemli gerilemeler de görüldü
Teknoloji dünyası yapay zeka üzerine geliştirmelerine devam ederken, tüm sektörlerde AI geliştirmeleri geniş çaplı kullanılmaya devam ederken ChatGPT'nin yaratıcısından yeni bir atılım geldi.
Son dönemde önde gelen teknoloji devlerinden Apple ile de ortaklığı sıkça konuşulmaya başlanan OpenAI, yapay zeka teknolojisindeki rekabetin giderek kızıştığı bir dönemde, çoklu görev yeteneklerine sahip yeni bir yapay zeka modeli olan GPT-4o’yu duyurdu. “Omni” olarak adlandırılan bu model, metin, ses ve görüntü olmak üzere farklı formatlardaki verileri anlayabilme ve gerçek zamanlı akıl yürütme yeteneğine sahip.
İNSANLARLA DOĞAL ETKİLEŞİM HEDEFİ
GPT-4o, insanlarla doğal bir etkileşim kurmayı hedefleyen OpenAI’nin en son başarısı. Model, sesli komutlara insanlarla benzer hızda, yalnızca 232 milisaniyede yanıt verebiliyor. Ayrıca, İngilizce dışındaki dillerdeki performansında önemli iyileştirmeler sunuyor ve API’de önceki modellere göre yüzde 50 daha düşük bir maliyete de sahip olduğu belitiliyor.
Görüntü ve ses anlama konusunda da öne çıkan GPT-4o, gerçek zamanlı çeviri, müşteri hizmetleri ve hatta ninni yaratma veya uyum sağlama gibi eğlence uygulamaları için yeni olanaklar sunuyor.
OpenAI’nin yapay zeka teknolojisi alanında lider konumunu koruma çabalarının bir parçası olan bu yeni modelin, çeşitli platformlara nasıl entegre edileceği ve hangi yenilikleri getireceği merak konusu.
YÜKSELEN DEĞER AI STARTUPLARI TEPETAKLAK
Özellikle 2023'ün sonlarında ve bu yılın başlarında gösterdikleri başarılarla yükselen değer haline gelen ve büyük teknoloji devlerinden de yatırımlar almaya başlayan yapay zeka startuplarından bazıları OpenAI'nin bu yeni yapay zeka modeli açıklamasının ardından değer kaybına uğradılar. Şirketin yeni AI modellemesi GPT-4o'nun duyurulmasının ardından yüzde 10'a kadar hisse değeri kaybedeb yapay zeka startupları olduğu gözlemlendi.