Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Dünyanın en büyük seçimi": Hindistan'da genel seçimlerin 4. aşaması başladı

        "Dünyanın en büyük seçimi": Hindistan'da genel seçimlerin 4. aşaması başladı

        "Dünyanın en büyük seçimi" olarak adlandırılan 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar devam edecek Hindistan genel seçimlerinde 4. aşama başladı. 1 milyara yakın seçmenin oy kullanacağı seçimlerin sonuçları 4 Haziran'da belli olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 07:52 Güncelleme: 14.05.2024 - 07:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hindistan'daki 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için 4. aşamada oy kullanmaya başladı.

        Yerel basındaki haberlere göre, seçimin 4. aşamasında 96 seçim bölgesinde yaklaşık 1717 aday yarışıyor.

        Seçmenler Telangana, Andhra Pradeş, Uttar Pradeş, Bihar, Madya Pradeş, Jharkhand, Maharaştra, Odişa ve Batı Bengal eyaletlerinin yanı sıra Cammu Keşmir bölgesinde de sandık başına gitti.

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya platformundan halkı oy kullanmaya davet ederek, "Hepimiz görevimizi yerine getirelim ve demokrasimizi güçlendirelim." paylaşımı yaptı.

        HİNDİSTAN GENEL SEÇİMLERİ

        REKLAM

        Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

        Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

        Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19 ve 26 Nisan'da, ayrıca 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta ve son olarak 1 Haziran'da olmak üzere 7 aşamada oy kullanacak.

        Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hindistan
        #seçim
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Yapay zekada rekabet kızışıyor
        Yapay zekada rekabet kızışıyor
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        'Sahte engelli raporu' operasyonu: 170 şüpheliye adli işlem
        'Sahte engelli raporu' operasyonu: 170 şüpheliye adli işlem
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        32 yıldır kaybolan kızını arıyor
        32 yıldır kaybolan kızını arıyor
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        ABD: Gazze'de soykırım yok
        ABD: Gazze'de soykırım yok
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        Habertürk Anasayfa