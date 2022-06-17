Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da tamamlayan Gedson Fernandes ile ilgili resmi sosyal medya hesabından özel bir video paylaştı.

Siyah beyazlı kulübün hesabından yapılan paylaşımda Gedson Fernandes, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" mesajı verdi.

Benfica'dan Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gelen Gedson Fernandes, Karadeniz temsilcisiyle 11 Süper Lig maçına çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

İşte o paylaşım:

Paylaşımın Gedson Fernandes'in eski takımı Galatasaray'ın kuruluş yılı olan 1905'e ithafen saat 19.05'te yapılması dikkat çekti.

Beşiktaş Gedson Fernandes transferi için Benfica'yla 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmıştı.