Son dakika haberi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava açıldı!
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında kuryenin kazada ölümüyle ilgili 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi, dava açıldı. Somali Cumhurbaşkanın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, 16 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak
İstanbul Fatih'te, 30 Kasım'da yaşanan, Somali Cumhurbaşkanın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'nun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer hastanede hayatını kaybetti.
YURT DIŞINA ÇIKTIĞI SAPTANDI
Kazanın ardından Mohamud tutuklanmadı. Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi. Ancak Mohamud'nun yurt dışına çıktığı saptandı. Kazaya ilişkin adli trafik bilirkişisinin raporunda ise Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı aracın kusurlu olduğu belirtildi.
6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yürütülen soruşturmanın ardından, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi ve dava açıldı.
Zanlının, 16 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.