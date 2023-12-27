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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava açıldı! Kuryenin kazada ölümüyle ilgili 6 yıla kadar hapis cezası istemi kabul edildi - Güncel haberler

        Son dakika haberi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava açıldı!

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında kuryenin kazada ölümüyle ilgili 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi, dava açıldı. Somali Cumhurbaşkanın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, 16 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.12.2023 - 12:24 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:40
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        Feci kazayla ilgili flaş gelişme!
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        İstanbul Fatih'te, 30 Kasım'da yaşanan, Somali Cumhurbaşkanın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'nun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer hastanede hayatını kaybetti.

        YURT DIŞINA ÇIKTIĞI SAPTANDI

        Kazanın ardından Mohamud tutuklanmadı. Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi. Ancak Mohamud'nun yurt dışına çıktığı saptandı. Kazaya ilişkin adli trafik bilirkişisinin raporunda ise Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı aracın kusurlu olduğu belirtildi.

        6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud hakkında yürütülen soruşturmanın ardından, 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi ve dava açıldı.

        Zanlının, 16 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

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