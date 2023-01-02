Sis nedeniyle 48 uçuş iptal edildi

İstanbul'da yaşanan yoğun sis nedeniyle hava trafiğinde güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında bazı uçuşlar iptal edildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Düşük görüş Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyonu olumsuz etkilemektedir. Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin toplantısı sonrası alınan kararla yarın AnadoluJet tarafından icrası planlanan, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşumuz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.