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Son dakika haberi Sinan Oğan: İstişareler yapacağız ve karar vereceğiz, ikinci turu Türk milliyetçileri belirleyecek

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan açıklamalarda bulundu. Seçimlerin ikinci tura kalacağının görüldüğünü belirten Oğan, "Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacak" dedi

Giriş: 14.05.2023 - 22:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Son dakika haberi Sinan Oğan: İstişareler yapacağız ve karar vereceğiz, ikinci turu Türk milliyetçileri belirleyecek
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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan açıklamalarda bulunuyor.

Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kolay olmadığının farkındaydık. Başka bir şeyi başarabilirdik. Seçimlerin zaten ikinci tura kalacağı en başından beri öngördüğümüz bir şeydi.

Biz Türk milliyetçileri ve Atatürkçüleri yeniden merkeze oturtmak için yola çıkmıştık. Türk milliyetçilerinin ali menfaatlerinin korunmasıydı. Seçimler ikinci tura kalmış gözüküyor. Biraz önce YSK başkanının açıklamasını duyduk.

Sandıklarının yüzde 50'sinin sisteme girdiğini söylüyor. Diğerlerine baktığımızda AA, ANKA'da farklı sonuçlar görüyoruz.

Görünen o ki seçimler ikinci tura kalacak. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacak.

Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak. Seçimler ikinci tura kalırsa bu süreçte milletimize, memleketimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız.

Şunu veya bunu destekliyoruz asla demeyeceğiz. ATA ittifakını oluşturan siyasi partilerle milletimizin bize oy veren temsilcileri ile imza veren temsilcileri ile istişareler yapacağız ve karar vereceğiz.

İlk baştan beri ortaya koyduğumuz tavır şuydu, son günlerde sanki biz pazarlık içerisine girecekmişiz diye lanse edildi.

Biz anayasanın ilk 4 maddesinin değişmezliği, madde 66 Türklüğün anayasadan çıkarılma girişimlerinin karşısında set kurulması, 13 milyon sığınmacının gönderilmesi, son ekonomik krizin temel sebeplerinden olan faiz sebep-enflasyon sonuç saçmalığından kurtulunması gibi şartlarımız vardır.

FETÖ başta olmak üzere, PKK ve Hizbullah terör örgütü başta olmak üzere olmazsa olmazımızdır. Muharrem İnce'ye yapılan linç girişimi bize yapılmaya çalışıldı. Bizim koltuk derdi olan bir yapıymış gibi göstermek istediler. Sinan Oğan ve ATA ittifakındaki bu seçimlerdeki rolü onların hayal ettiğinden önemliymiş.

Tüm milletimize ve memleketimize bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Tutunacağımız tavır milletten yana, takınacağımız tavır istişareden yana olacaktır. İnanıyorum ki milletimizin ve memleketimizin faydasına olacaktır sonuç ne olursa olsun."

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