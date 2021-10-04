Sigara fiyatları 2021 ne kadar? SON DAKİKA: Sigaraya zam yapıldı!

HABERTURK.COM

Sigara fiyatları zamlandı. Türkiye Tekel Bayiler Platformunun paylaştığı bilgiye göre Philip Morris SA grubuna ait sigaralara 1 TL'lik, ortalama yüzde 6.25 civarında artış yapıldı.

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.23 olan alkollü içecekler ve tütün setinde yer bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait. Buna göre yüzde 6.25’lik zammın enflasyona 0.30 puan artış yönünde etki etmesi bekleniyor

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