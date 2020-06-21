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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ağaca tırmanan bir ayı, kendisini görüntüleyen Orman İşletme Müdürlüğü Karadere Orman İşletme Şefliği personeline pozlar verdi.

Geniş bir bitki örtüsü ve canlı türüne ev sahipliği yapan Anadolu'da yaşayan en vahşi hayvan türlerinden biridir ayı. Yaşayan en büyük etçil hayvanlardan biri olan Boz Ayı Türkiye’de özellikle Karadeniz bölgesinde görülür. Zaman zaman insanlara saldırması, yiyecek aradığı yayla evlerini talan etmesiyle haberlere konu olan ayı, kameralara yakalandığı sevimli pozlarıyla da vahşiliğini biran olsun unutturur. İşte o anlardan biri Zonguldak'ta çekildi.

Kaçak avcılıkla nesilleri tehlike altında olan ayılardan biri, Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü Karadere Orman İşletme Şefliği ekipleri önüne çıktı. Kiraz Çatı mevkiinde ağaca tırmanan ayı, kurum personeli Yalçın Karayanık tarafından görüntülendi. Gözetlenmekten hiç rahatsız olmayan ayı tırmanırken durup durup pozlar verdi. Bu sırada personele de bakan ayı dev ağaca tırmanmaya devam etti.