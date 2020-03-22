Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesinde, M.D. adlı şahıs, sevgilisi ayrılmak isteyince dehşet saçtı. Genç kadını iş çıkışı bekleyen M.D., çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Ağır yaralanan genç kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, korkunç olay, dün meydana geldi. İddiaya göre, bir markette çalışan 22 yaşındaki Buse Güler, yaklaşık üç ay önce M.D.'den ayrılmak istedi. Ancak M.D. ayrılma teklifini kabul etmediği Güler’in peşini bir türlü bırakmadı. Genç kadının hayatını kâbusa çevirdi.

M.D., iş çıkışı beklediği Güler ile ayrılma konusunda yine tartıştı. M.D., genç kadının ayrılma ısrarı üzerine çılgına döndü. Tabanca ile genç kadına kurşun yağdıran M.D. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Güler, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli M.D.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.