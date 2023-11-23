Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
Antalya'nın Demre ilçesinde, serada yetiştirdiği uyuşturucuyu, turşu ve yağ bidonlarına doldurup satan şüpheli Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkta ifadesi alınan Y.A. ticaret yapmadığını uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söyledi
Antalya'nın akılalmaz olay, Demre ilçesi Köşkerler Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Uyuşturucu madde bulundurulduğu ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
EVDE 4.4 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre şüpheli Y.A.'nın evinin yanında bulunan serada arama yapan ekipler, esrar bitkisi tespit etti. Evde de yapılan aramalarda 4 kilo 390 gram esrar ele geçirildi.
PLASTİK TURŞU BİDONUNDA GÖNDERİYORMUŞ
Uyuşturucu maddeyi plastik kova, plastik turşu ve yağ bidonlarına dolduran şüpheli Y.A. 'uyuşturucu madde yetiştirmek ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Savcılıkta ifadesi alınan Y.A. ticaret yapmadığını uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söyledi. Y.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.