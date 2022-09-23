Tarım ve Orman Bakanı Tahir Kirişçi, şeker pancarı alım fiyatını duyurdu.

Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şeker pancarı alım fiyatlarımızı geçen yıla göre yüzde 245 artırarak 1400 TL olarak belirliyoruz. Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL kota tamamlama primi vereceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.