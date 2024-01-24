Türkiye’yi sarsan on milyonlarca dolarlık vurgun dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, dava dosyasına giren 4 dakika 39 saniyelik bir ses kaydı, yeni iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

Davanın müştekilerinden İnci Çeviker, Seçil Erzan’la yaptığı bir telefon görüşmesini kayda almıştı. Telefon görüşmesinde Seçil Erzan, banka görevlisi dediği üçüncü kişiyi hatta bağlayarak İnci Çeviker ile verilecek para konusunda görüşme yaptırttı. Seçil Erzan telefon görüşmesinde, konuşan kişinin, bankanın saklama bölümünde çalışan Ali Böcügöz olduğunu İnci Çeviker’e söyledi.

Yapılan bu telefon görüşmesinde banka görevlisi gibi tanıtılan kişinin, önce dosyada şüpheli olarak yargılanan Ali Yörük olduğu iddia edildi. Daha sonra Seçil Erzan verdiği ifadesinde, bu telefon görüşmesinde yer alan kişinin, dosyada müşteki olarak yer alan iş insanı Mert Zeydanlı olduğunu iddia etti.

Bu iddialar üzerine savcılık ses kaydı ile ilgili ayrı bir soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapmasında iş insanı Mert Zeydanlı’nın ifadesi alındı. Mert Zeydanlı ifadesinde, “Bahse konu görüşme kayıtlarını dinledim ve okudum, görüşmelerdeki erkek şahıs kesinlikle ben değilim ben kendimi hiçbir zaman banka çalışanı olarak tanıtmadım. Seçil Erzan isimli şahsın beyanlarına katılmıyorum” dedi.

Savcılık tarafından incelenen, 4 dakika 39 saniyelik kayıtta banka görevlisi gibi konuşan kişinin sesi ile iş insanı Mert Zeydanlı’nın sesi karşılaştırıldı. Savcılık tarafından yapılan karşılaştırma ve ses analizlerinin ardından bir rapor hazırladı.

Hazırlanan raporda şöyle denildi: "Şüpheli Seçil Erzan'ın alınan ifadesinde bu görüşmeleri gerçekleştirdiği kişinin Mert Zeydanlı olduğunu iddia etmesi üzerine Mert Zeydanlı hakkında şüpheli Seçil Erzan ile hareket ettiği değerlendirilerek soruşturma işlemlerine başlandığı fakat olaya ilişkin ses kayıtlarındaki şahıs ile şüpheli Mert Zeydanlı'nın sesinin benzerlik göstermediği tespit edilmiştir.”

Yapılan soruşturmanın ardından savcılık, Seçil Erzan tarafından banka görevlisi gibi tanıtılan Ali Böcügüz’ün iş insanı Mert Zeydanlı olmadığına karar verdi. Eldeki delillerin ardından bu soruşturma kapsamında Mert Zeydanlı hakkında kovuşturmaya yer yok kararı çıktı.

MÜŞTEKİ SAYISI 22 OLDU

Yapılan son duruşmada, Seçil Erzan davasında 21 olan müşteki sayısı; İnci Çeviker’in de dava dosyasına konulmasının ardından 22’ye yükseldi.

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ALİ BÖCÜGÖZ KİM?

Telefonda konuşan kişinin Mert Zeydanlı olmadığının ortaya çıkmasının ardından soruşturmada Ali Böcügöz’ün kim olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. Soruşturma kapsamında Ali Yörük’ün de ses analizinin yapılacağı öğrenildi.

DAVA DOSYASINA İLK ÇIKAN RAPORLAR KONULDU

Mahkeme dosyasında da yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada yer alan şüpheli Seçil Erzan, Nazlı Can ve Hüseyin Kurtuluş’un cep telefonlarının ilk bilirkişi inceleme raporları mahkemenin dosyalarına konuldu.

İŞTE ANALİZ EDİLEN O SES KAYDI

Müşteki İnci Çeviker tarafından alınan 4 dakika 39 saniyelik konuşmanın ses kaydında şu ifadeler yer almıştı:

SEÇİL ERZAN: Sesimi mi kaydediyorsun, yapma öyle şeyler Allah aşkına yapma ya, aradım şimdi merak etme, napıyosun İnci.

(Ses kaydının bir arabanın içerisinde alındığı değerlendirildiğinden belli bölümlerde dışardan gelen sesler duyulmaktadır.)

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İNCİ ÇEVİKER: Kayıt alıyorum.

SEÇİL ERZAN: Ay şaka gibisin, yapma öyle şeyler... Beni üzme yani. Niye böyle bir şey yapıyorsun kuzenim, ben hiç öyle kayıt şeyler bile yok, ne o program...

İNCİ ÇEVİKER: Program yok kendinde var telefonun.

SEÇİL ERZAN: Neresinde hiç bilmiyorum ben.

İNCİ ÇEVİKER: Sesli notlar.

(Seçil ERZAN telefon ile konuşmaya başlıyor)

SEÇİL ERZAN: Efendim napıyoruz şimdi, bir saniye hoparlöre alıyorum bir dakika, alttan telefon var bir saniye, aloo. Alttan telefon var geçemiyorum hoparlöre bir saniye...

(Dışarıdan araba sesleri geliyor ve telefon ile biri aranıyor, telefon çalıyor..)

SEÇİL ERZAN: (Arabanın camı kapatılıyor) duymasınlar. Ay Tanın ya araya giriyorsun, (telefon çalıyor ve telefon hoparlöre alınıyor, konuşmaya başlanıyor)

SEÇİL ERZAN: Alo he şey alttan telefon geldiği zaman hat kesildi 2 oldu aynısı oluyor.

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ALİ BÖCÜGÖZ: Hımm anladım..

SEÇİL ERZAN: Şimdi napıyoruz bana söyleyin bakın biz İnci hanımla bekliyoruz ben onu da getiremiyorum oraya...

ALİ BÖCÜGÖZ: Yani Seçil şöyle söyliyim şimdi işlemini 2 parça olarak girdiğimiz için biz bugün yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz, bir mücadele veriyoruz ama yetişmezse yarın saat 10.00'da elinizde.

SEÇİL ERZAN: Ama ben anlatamıyorum bunu müşteriye işte.

ALİ BÖCGÜZ: Ama yani biz yetiştirmek için uğraşıyoruz şuan ee getireceğimiz rakam da biliyorsunuz az bir rakam değil. (Telefon kapanıyor)

SEÇİL ERZAN: Tanın ya araya giriyorsun, araya telefon giriyor o yüzden öyle oluyor. Alo...

ALİ BÖCÜGÖZ: Hatlarda sorun var galiba ya..

SEÇİL ERZAN: Araya telefon giriyor meşgule veriyorum, yanlışlıkla sizi meşgule verdim.

ALİ BÖCÜGÖZ: Yani dediğim gibi biz bugün yetiştirmeye çalışıyoruz, yani yetişirse saat beş buçuk altıya kadar zaten bilgi vericez size ama yetişmediği takdirde yarın sabah saat 10.00'da sizde zaten miktar.

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SEÇİL ERZAN: Tamam İnci hanım siz bir şey sormak istiyor musunuz?

İNCİ ÇEVİKER: (öksürme sesi) Ne sorayım...

ALİ BÖCÜGÖZ: Sabah 10.00'a kadar biraz sabredelim ya; yani yetişmemesi için bir engel yok şu an.

SEÇİL ERZAN: Valla ben çok arada, töhmet altında kalıyorum.

ALİ BÖCÜGÖZ: Yani şöyle söyleyim yarın sabah 10'a kadar bir sıkıntı gözükmüyor.

SEÇİL ERZAN: Peki biz yarın sabah 10.00'da nasıl olacak yani, ben tekrar İnci'yi alıp oraya mı geleceğim?

ALİ BÖCÜGÖZ: Hayır hayır, buraya olmaz tabii ki biz sizi arayacağız ona göre biz size ulaştıracağız.

SEÇİL ERZAN: Hayır biz size ulaştıracağız değil ben oraya İnci ile beraber geleceğim ama geldiğimde ben gireceğim sonra o parayı Zincirlikuyu’dan yatıracak zaten biz bugün planı öyle yapmıştık.

ALİ BÖCÜGÖZ: Tamam ben yani para kısmını çözelim ben size bilgi veriyorum, saat 10.00 gibi hazırlayın siz kendinizi yarın sabah.

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İNCİ ÇEVİKER: (Seçil Erzan isimli şahsın telefonunda konuşan erkek şahsa hitaben) Bugün olma ihtimali var mı? Ali bey bugün...

ALİ BÖCÜGÖZ: Yani bugün ben elimden geleni yapıyorum bugün yetiştirmek için mücadele veriyoruz ama yetişmezse diye saat 10 kesin diyorum sabah.

SEÇİL ERZAN: Tamam...

İNCİ ÇEVİKER: Tamam...

ALİ BÖCÜGÖZ: Tamam.

SEÇİL ERZAN: Tamam.

ALI BÖCÜGÖZ: Oldu görüşürüz iyi günler.

SEÇİL ERZAN: Görüşürüz iyi günler...

(Telefon görüşmesi sonlandırıldı)

İNCİ ÇEVİKER: Bu kim Ali bey soyadı ne?

SEÇİL ERZAN: Dur kuzenim arıyor canım bir saniye..

SEÇİL ERZAN: (Telefon ile uğraşarak kendi kendine konuşuyor) Arayabilir ne ya...

İNCİ ÇEVİKER: Ali beyin soyadı ne?

SEÇİL ERZAN: Ali Böcügöz

İNCİ ÇEVİKER : Şeyde mi çalışıyor genel müdürlükte mi?

SEÇİL ERZAN : Saklamada, saklamada.

İNCİ ÇEVİKER : Saklamada?

SEÇİL ERZAN : Onlar bizim bölümlerde yok.