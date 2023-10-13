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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı! - Gündem haberleri

        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!

        Şarkıcı Banu Parlak'ın, İstanbul Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanmasıyla ilgili tutuklanan 5 şüpheli ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklanan tetikçiler, "Kimin işyeri olduğunu bilmiyorduk. Bize ateş edin diye talimat verildi" dedi. Tetikçilerin izinin, suç örgütü lideri Barış Boyun çetesinin alt grubu olan 'Daltonlar Çetesi'ne uzandığı belirtildi

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 13.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:05
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        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
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        İstanbul Bahçeşehir, 1. Kısım Doğa Parkı'nda şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ortaya çıkan yeni detaylara göre aynı gece içerisinde iki kez kurşunlanan iş yerinde kimse yaralanmazken maddi hasar meydana geldi.

        5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çalışmayı yapan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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        "KİM OLDUĞUNU SONRA ÖĞRENDİK"

        Yakalanan 5 şüpheli sorgulandı. Sorgularında ateş ettikleri iş yerinin kime ait olduklarını bilmediklerini iddia ettiler. İddialarına göre, olayı azmettiren kişinin kendilerine, “Sadece iş yerine ateş edin kimseyi hedef almayın" dediğini belirten şüpheliler, birkaç gün sonra çıkan haberlerde, ateş ettikleri işyerinin şarkıcı Banu Parlak’a ait olduğunu öğrendiklerini söyledi.

        İZLER BARIŞ BOYUN SUÇ ÖRGÜTÜNE UZANDI

        Sürdürülen soruşturma kapsamında motosikletli tetikçilerin izi, Barış Boyun’un suç örgütüne tetikçilik yapan ‘Daltonlar çetesi’ne uzandı. Elde edilen bilgilere göre şüphelilerin Daltonlar çetesinin ele başı Beratcan Gökdemir’i tanıdıkları ortaya çıktı.

        POLİS TARAFINDAN ARANIYOR

        Barış Boyun’un suç örgütünün alt grubunda yer alan ve saldırılarda tetikçilik yapan ‘Daltonlar çetesi’nin ele başı Beratcan Gökdemir de polis tarafından aranan isimler arasında yer alıyor.

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        SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

        Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Gökdemir'in, 23 Mayıs’da Abhazya’da gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandığı ortaya çıktı. Bu saldırıda Daltonlar çetesi ve Barış Boyun’un önemli adamlarından biri olan Emircan Yılmaz hayatını kaybetmişti.

        5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Elde edilen bu bilgilerin ardından işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, 'Suç örgütüne üye olmak', 'Örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

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        #Daltonlar çetesi
        #Son dakika haberler
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