Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık SON DAKİKA: Fahrettin Koca, görevi Kemal Memişoğlu'na devretti - Haberler | Sağlık Haberleri

        Son dakika haberi Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim

        Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Fahrettin Koca'dan teslim aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 10:28 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim! Yeni Bakan Memişoğlu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kabinede görevinden affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta görevini yerine atanan Kemal Memişoğlu'na devretti.

        Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle:

        Bugün konuşmamı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak değil Dr. Fahrettin Koca olarak yapacağım; ama bu bir veda konuşması değil. İnsanımıza karşı, mesuliyet duygum, ömür boyu devam edecek.

        Mecliste yaptığım yeminle başlayan, Sağlık Bakanlığı görevimdeki, 2.183 gün, hayatımın tamamen milletime adanmış günleridir. Güveniyle, bu imkânı bana sunan, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

        10 Temmuz 2018’de göreve geldim. Görevime bazı ilkelerle geldim. Bunlardan biri, akla ve bilgiye hürmettir. Bir diğeri; dayanışma ruhu ile çözüme dahil olmak isteyenleri, buna dahil etmektir. Bundan hareketle, duruşu, düşüncesi her ne olursa olsun, bütün vatandaşlarımızı kuşatacak, hizmet anlayışını benimsedim. Bir diğer ilkem, iletişime açık olmak, iletişim içinde kalmaktı.

        REKLAM

        Prensip olarak; zamanında verilmiş cesur kararların, gereklerini yapmaya çalıştım. Şehir Hastaneleri konusundaki çabam, bunlar arasındadır.

        Sağlık Bakanlarımız, yakın döneme kadar, işlerini, adeta bir hekim gibi, göze çarpmadan yapan kişilerdi. Benim dönemim, acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. 24 Ocak 2020 gününde, Elâzığ depremi acısını yaşadık. Bunu, ilk vakasını, 11 Mart 2020 günü açıkladığımız, Covid-19 küresel salgını izledi. 6 Şubat 2023, Kahramanmaraş-Hatay depremleri, büyük bir travma oldu. Bu üç olayda, ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimizin, bu sınavları başarıyla verdiğine inanıyorum.

        "UZMAN HEKİM İHTİYACIMIZI BÜYÜK BİR HIZLA KARŞILAYACAK SİSTEMİ KURDUK"

        Şehir Hastanelerimizin 18’i kamu özel iş birliği ile yapılırken, son 6 yılda ihalesi yapılanların tamamını, genel bütçe kaynakları ile yaptık.

        Kamu- Özel işbirliğinde yapılan 18 Şehir Hastanemizin, 25 yıllık maksimum fiktif nominal bedeli 322 Milyar Avroydu. 322 Milyar Avro olan bu bedeli en çok 27,5 Milyar Avro ile sınırlandırdık. Ve böylece Şehir Hastanelerinin bütçeye yük olmasını önledik.

        REKLAM

        Beyaz Reformun adı, uzun süre anılacak bir gelişme olduğuna inanıyorum. Beyaz Reformun sonuçlarıyla, sağlıkta şiddet sorununu, önemli oranda çözdük. Malpraktis sorunu, dünyada eşi olmayan bir şekilde aşıldı. Sağlık çalışanlarına, daha iyi şartlarda hizmet imkânı sağladık. Özlük haklarında, emekliliklerini de kapsayacak şekilde, önemli iyileştirmeler yaptık. Uzman hekim ihtiyacımızı, büyük bir hızla karşılayacak sistemi kurduk.

        "BU EMANETİ SİZE DEVREDİYORUM"

        Ben bir emanet devraldım. Çabalarla kıymeti artan, ve sahibi millet olan, bu emaneti şimdi size devrediyorum. Ülkemizin aşı konusunda, dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracak olan, yeni Hıfzıssıhha projesini, ulaştığı noktada size devrediyorum. Hepatit A, Suçiçeği ve Kuduz aşıları için başlattığımız teknoloji transferi ile, ülkemizde kurulacak, ve tamamen yerli üretim yapacak tesislerimiz için, saydığım aşılardan ikisinin teknoloji transfer süreci başladı. Kuduz aşısıyla ilgili süreçlerin sürdürülmesini ise, siz üstlenmiş oluyorsunuz. Hedef, 2028 yılına geldiğimizde, bağışıklama programımızdaki tüm aşıları, yerli olarak üretebilmektir. Türkiye olarak, bunu başarabileceğimize kuşku yok.

        Sağlık Vadisi projemiz için, çok gayret gösterdik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile kararnamesi çıktı. Sıra, projenin hayata geçmesine gelmiştir. Görev devir-teslim töreninde, anılması en mühim noktalardan biri budur.

        REKLAM

        Sancaktepe’de yapılması planlanan, Hücre ve Gen Terapisi Hastanesi projemizin, hayat bulması, milletimizin büyük bir beklentisidir. Bu hassas sorumluluğu, bütün gücünüzle devralacağınıza inanıyorum.

        İlaç ve tıbbi cihazların yerlileştirilmesi projesi, sağlık sisteminin, hayati ihtiyaçlarından birine cevap verecek. Yerli solunum cihazı, yerli aşı ve yerli tanı kiti üretimleri gerçekleşti. Sürekli glikoz ölçüm sensörlerinin üretimi, son aşamaya geldi. Bu projeleri, gönül rahatlığı ile size devrediyorum.

        Bilindiği gibi, Aile Diş Hekimliğini, pilot uygulama olarak başlatmıştık. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, etkinliğini artıracak sevk sistemi, yılsonu uygulamaya konacak şekilde planlandı. Birinci basamaktan sevk ile, 2. ve 3. Basamak Sağlık tesislerine gelen hastalarımızın, katkı payı ödemelerine son verecek proje, hazır durumdadır.

        "ÇÖZÜMÜ HIZLA BENİMSEYEN HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Uzun bir teşekkür listem var. Bu listede; vefa borcum, şükran duygum, ben yaşadıkça baki kalacak olan insanlar var. En başta, Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor.

        Bu listede, amirleri olmaktan çok, arkadaşları olmayı tercih ettiğim, sağlık çalışanlarımız var. Hizmetlerimizi takdir eden, veya eksik bulan; kendimi her birinin yerine koymaya çalıştığım, hastalarımız var. Hatalarımızı dostça, yeri geldiğinde sertçe söyleyenler var. Rehberimiz olan, bilim insanlarımız var. Her birine teşekkür ediyorum.

        Onaylı Randevu Sistemi ile, ilk bir ay içinde, randevu taleplerinin yüzde 97’sini, aynı günde karşılar duruma geldik. Çözümü, hızla benimseyen halkımıza, teşekkür ediyorum.

        İşte yeni Sağlık Bakanı
        Haberi Görüntüle
        Koca krizleri yönetti
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Lüks araçlar, elektronik sigaralar ve uyuşturucu... 13,5 milyar liralık operasyon
        Lüks araçlar, elektronik sigaralar ve uyuşturucu... 13,5 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Mourinho'nun dinamosu!
        Mourinho'nun dinamosu!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        Koca krizleri yönetti
        Koca krizleri yönetti
        Cumhurbaşkanı adayları münazaradan sarılarak ayrıldı
        Cumhurbaşkanı adayları münazaradan sarılarak ayrıldı
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        Habertürk Anasayfa