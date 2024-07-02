REKLAM advertisement1

Kabinede görevinden affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta görevini yerine atanan Kemal Memişoğlu'na devretti.

Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle:

Bugün konuşmamı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak değil Dr. Fahrettin Koca olarak yapacağım; ama bu bir veda konuşması değil. İnsanımıza karşı, mesuliyet duygum, ömür boyu devam edecek.

Mecliste yaptığım yeminle başlayan, Sağlık Bakanlığı görevimdeki, 2.183 gün, hayatımın tamamen milletime adanmış günleridir. Güveniyle, bu imkânı bana sunan, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

10 Temmuz 2018’de göreve geldim. Görevime bazı ilkelerle geldim. Bunlardan biri, akla ve bilgiye hürmettir. Bir diğeri; dayanışma ruhu ile çözüme dahil olmak isteyenleri, buna dahil etmektir. Bundan hareketle, duruşu, düşüncesi her ne olursa olsun, bütün vatandaşlarımızı kuşatacak, hizmet anlayışını benimsedim. Bir diğer ilkem, iletişime açık olmak, iletişim içinde kalmaktı. REKLAM Prensip olarak; zamanında verilmiş cesur kararların, gereklerini yapmaya çalıştım. Şehir Hastaneleri konusundaki çabam, bunlar arasındadır. Sağlık Bakanlarımız, yakın döneme kadar, işlerini, adeta bir hekim gibi, göze çarpmadan yapan kişilerdi. Benim dönemim, acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. 24 Ocak 2020 gününde, Elâzığ depremi acısını yaşadık. Bunu, ilk vakasını, 11 Mart 2020 günü açıkladığımız, Covid-19 küresel salgını izledi. 6 Şubat 2023, Kahramanmaraş-Hatay depremleri, büyük bir travma oldu. Bu üç olayda, ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimizin, bu sınavları başarıyla verdiğine inanıyorum.

"UZMAN HEKİM İHTİYACIMIZI BÜYÜK BİR HIZLA KARŞILAYACAK SİSTEMİ KURDUK" Şehir Hastanelerimizin 18’i kamu özel iş birliği ile yapılırken, son 6 yılda ihalesi yapılanların tamamını, genel bütçe kaynakları ile yaptık. Kamu- Özel işbirliğinde yapılan 18 Şehir Hastanemizin, 25 yıllık maksimum fiktif nominal bedeli 322 Milyar Avroydu. 322 Milyar Avro olan bu bedeli en çok 27,5 Milyar Avro ile sınırlandırdık. Ve böylece Şehir Hastanelerinin bütçeye yük olmasını önledik. REKLAM Beyaz Reformun adı, uzun süre anılacak bir gelişme olduğuna inanıyorum. Beyaz Reformun sonuçlarıyla, sağlıkta şiddet sorununu, önemli oranda çözdük. Malpraktis sorunu, dünyada eşi olmayan bir şekilde aşıldı. Sağlık çalışanlarına, daha iyi şartlarda hizmet imkânı sağladık. Özlük haklarında, emekliliklerini de kapsayacak şekilde, önemli iyileştirmeler yaptık. Uzman hekim ihtiyacımızı, büyük bir hızla karşılayacak sistemi kurduk.

"BU EMANETİ SİZE DEVREDİYORUM" Ben bir emanet devraldım. Çabalarla kıymeti artan, ve sahibi millet olan, bu emaneti şimdi size devrediyorum. Ülkemizin aşı konusunda, dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracak olan, yeni Hıfzıssıhha projesini, ulaştığı noktada size devrediyorum. Hepatit A, Suçiçeği ve Kuduz aşıları için başlattığımız teknoloji transferi ile, ülkemizde kurulacak, ve tamamen yerli üretim yapacak tesislerimiz için, saydığım aşılardan ikisinin teknoloji transfer süreci başladı. Kuduz aşısıyla ilgili süreçlerin sürdürülmesini ise, siz üstlenmiş oluyorsunuz. Hedef, 2028 yılına geldiğimizde, bağışıklama programımızdaki tüm aşıları, yerli olarak üretebilmektir. Türkiye olarak, bunu başarabileceğimize kuşku yok.

Sağlık Vadisi projemiz için, çok gayret gösterdik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile kararnamesi çıktı. Sıra, projenin hayata geçmesine gelmiştir. Görev devir-teslim töreninde, anılması en mühim noktalardan biri budur. REKLAM Sancaktepe’de yapılması planlanan, Hücre ve Gen Terapisi Hastanesi projemizin, hayat bulması, milletimizin büyük bir beklentisidir. Bu hassas sorumluluğu, bütün gücünüzle devralacağınıza inanıyorum. İlaç ve tıbbi cihazların yerlileştirilmesi projesi, sağlık sisteminin, hayati ihtiyaçlarından birine cevap verecek. Yerli solunum cihazı, yerli aşı ve yerli tanı kiti üretimleri gerçekleşti. Sürekli glikoz ölçüm sensörlerinin üretimi, son aşamaya geldi. Bu projeleri, gönül rahatlığı ile size devrediyorum.

Bilindiği gibi, Aile Diş Hekimliğini, pilot uygulama olarak başlatmıştık. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, etkinliğini artıracak sevk sistemi, yılsonu uygulamaya konacak şekilde planlandı. Birinci basamaktan sevk ile, 2. ve 3. Basamak Sağlık tesislerine gelen hastalarımızın, katkı payı ödemelerine son verecek proje, hazır durumdadır. "ÇÖZÜMÜ HIZLA BENİMSEYEN HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM" Uzun bir teşekkür listem var. Bu listede; vefa borcum, şükran duygum, ben yaşadıkça baki kalacak olan insanlar var. En başta, Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Bu listede, amirleri olmaktan çok, arkadaşları olmayı tercih ettiğim, sağlık çalışanlarımız var. Hizmetlerimizi takdir eden, veya eksik bulan; kendimi her birinin yerine koymaya çalıştığım, hastalarımız var. Hatalarımızı dostça, yeri geldiğinde sertçe söyleyenler var. Rehberimiz olan, bilim insanlarımız var. Her birine teşekkür ediyorum.

Onaylı Randevu Sistemi ile, ilk bir ay içinde, randevu taleplerinin yüzde 97’sini, aynı günde karşılar duruma geldik. Çözümü, hızla benimseyen halkımıza, teşekkür ediyorum. İşte yeni Sağlık Bakanı Haberi Görüntüle Koca krizleri yönetti Haberi Görüntüle