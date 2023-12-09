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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Saffet Sancaklı MHP'den istifa etti! - Haberler

        Son dakika haberi Saffet Sancaklı MHP'den istifa etti

        MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 21:25 Güncelleme: 09.12.2023 - 21:26
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        Saffet Sancaklı MHP'den istifa etti
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, kendisine gelen istifa çağrısı üzerine partisinden istifa etti.

        Saffet Sancaklı'nın istifası istendi
        Saffet Sancaklı'nın istifası istendi

        Sancaklı istifasını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Sancaklı, “Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

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