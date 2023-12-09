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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Devlet Bahçeli'den Saffet Sancaklı açıklaması

        Devlet Bahçeli'den Saffet Sancaklı açıklaması

        MHP lideri Devlet Bahçeli, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın "MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler" açıklamaları için, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor?" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 09.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:50
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        Bahçeli'den Sancaklı açıklaması
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        MHP Lideri Devlet Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi.

        Bahçeli, bir gazetecinin, "Efendim MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Saffet Sancaklı’nın bir açıklaması gündeme yansıdı. Sayın Sancaklı’nın 'Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu yanıtladı.

        MHP lideri, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" diye yanıt verdi.

        SANCAKLI NE DEMİŞTİ?

        MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı TBMM’de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini ağırlamıştı. Yerel seçim süreci hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sancaklı şunları söylemişti:

        "Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Bu dönemde bize Kocaeli’de bir ilçe belediyesi verilmeli, yoksa parti tabanımızda bir kırgınlık yaşanır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz."

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