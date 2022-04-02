Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo final maçında Rıza Kayaalp, İtalyan Danila Sotnikov'u 4-0 mağlup ederek 11. şampiyonluğunu elde etti.

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