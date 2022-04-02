Emre Mutlu'dan bronz madalya

DHA

20 gün önce Bulgaristan´da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu, ilk kez mücadele ettiği büyükler kategorisinde, Macaristan´da da kürsüye çıktı. Moldovalı Artiom Deleanu ile karşılaşan genç sporcu, rakibini son bölümde tuş ederek Avrupa üçüncüsü olarak minderden ayrıldı.