Macaristan'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 77 kiloda ülkemizi temsil eden Yunus Emre Başar, Avrupa ikincisi oldu.

Geçen yıl Polonya´da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finalde kaybederek gümüş madalya kazanan milli sporcu Yunus Emre Başar, bu yıl da aynı kaderi yaşadı. Altın madalya için mindere çıktığı Ermenistan'dan Malkhas Amoyan´a 4-3 yenilen milli sporcu, gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı.