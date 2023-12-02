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        Haberler Dünya Rehine takası ve ateşkes görüşmeleri için Mossad ekibi Doha'da

        Rehine takası ve ateşkes görüşmeleri için Mossad ekibi Doha'da

        Ziyaret hakkında bilgi sahibi bir kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre İsrail'in Mossad istihbarat servisinden bir ekip, Gazze ateşkesinin yeniden başlatılması konusunda Katarlı arabulucularla görüşmek üzere Cumartesi günü Doha'ya gitti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:09
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        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
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        Ziyaret hakkında bilgi sahibi bir kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre İsrail'in Mossad istihbarat servisinden bir ekip, Gazze ateşkesinin yeniden başlatılması konusunda Katarlı arabulucularla

        görüşmek üzere Cumartesi günü Doha'ya gitti.

        Kaynak, Katar'ın öncülüğündeki Mossad ile görüşmelerde, yeni İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve yeni ateşkes parametreleri üzerinde yoğunlaşıldığını da sözlerine ekledi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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