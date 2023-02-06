DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "Bugün merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir" denildi.