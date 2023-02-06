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Son dakika haberi Provokatif paylaşım yapan 13 kişi için tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi" denildi

Giriş: 06.02.2023 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Provokatif paylaşım yapan 13 kişi için tespit edildi
DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "Bugün merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir" denildi.

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