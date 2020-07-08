Son dakika haberi... Polise hakaretler savurdu: Senen maaşın ve ederin ne? O yarbaya hapis talebi

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise , "Ben yarbayım. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" diye hareketlerde bulunan yarbay M.M. hakkında 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İHA'nın haberine göre olay, 31 Mart tarihinde saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan otoyol gişesinde meydana geldi. Gişelerde kurulan kontrol noktasında polis ekipleri tarafından Balıkesir'den gelen bir otomobil durduruldu. Ekipler otomobil sürücüsünden ehliyet ve ruhsatını vermesi talebinde bulunurken, alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücüye, "Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?" diye soruldu.

POLİSLERLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

M.M., polis ekiplerine kendisinin yarbay olduğunu söyledi. Ekiplerin ısrarla ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine yarbay olduğunu tekrar belirten otomobil sürücüsü, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

'SENİN MAAŞIN KAÇ PARA? EDERİN KAÇ PARA? YARBAYIM BEN'

Tartışma sırasında M.M.'nin, "Senin amirin bile daha asteğmen, senin amirine dahi askerlik yaptırdım ben" demesi üzerine emniyet mensubu, "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabını verdi.

'YARBAYIM BEN YARBAY. ARAMIZDA KAÇ GÖMLEK VAR'

Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen M.M, "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam seni ilgilendirmiyor? Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı geriye kaldık? Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben, yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, senin ederin kaç para?" diye hakaretlerde bulundu.

Yarbay, olay yerinde bulunan genç komiser yardımcısına da "Benim maiyetimdeki adam benim yanımda konuşamaz. Sen de maiyetine sahip çıkacaksın, yoksa sana saygısızlık yapıyor, bana yapmıyor" dedi. Bağırıp çağıran M.M, daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı.

POLİS MEMURLARI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hakaretler savuran M.M.'nin İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi servisinde görev yapan tabip yarbay olduğu öğrenildi. M.M. hakkında görevli polis memurları suç duyurusunda bulundu.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Münakaşa anında çekilen videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Tamamlanan soruşturmanın Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamesi açıklandı. İddianameye göre, 5237 sayılı Türk Ceza Ceza Kanunu 106/1-2.cümle, 125/1-3a-4 ve 53/1 maddeleri uyarınca yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.