Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının üzerine çöktüğü iki araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

AA'da yer alan habere göre Kurtköy Üstün Caddesi'nde bir sitenin istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.

Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda 5 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

ŞİŞLİ’DE SUYA KAPILAN KADINI VATANDAŞLAR BÖYLE KURTARDI

Şişli’de etkili olan şiddetli yağmurun ardından korku dolu anlar yaşandı. Mecidiyeköy Mahallesi’nde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, yolun karşısına geçmek isterken sel sularına kapılan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Şişli’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokakları adeta su bastı. Mecidiyeköy Mahallesi'nde yollar göle döndü. Şiddetli sel sularının ardından korku dolu anlar yaşandı.

Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapıldı. Kadının sürüklendiğini gören vatandaşlar kadını kurtardı. Korku dolu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.