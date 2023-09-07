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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray PSG'den Verratti için flaş karar - İsmi Galatasaray ile anılıyordu - Son Dakika Spor Haberleri - Galatasaray Haberleri

        Paris Saint-Germain'den Marco Verratti kararı

        Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, transferde adı Galatasaray ile anılan İtalyan futbolcu Marco Verratti'nin ismini UEFA Şampiyonlar Ligi listesine eklemedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:28
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        Verratti için flaş karar!
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        Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele edecek Paris Saint-Germain, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. Fransız devinin bildirdiği kadroda İtalyan orta saha Marco Verratti yer almadı.

        PSG, F Grubu'nda Borussia Dortmund, Milan ve Newcastle United ile mücade edecek.

        30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Bu sezon takımında henüz süre bulamayan Verratti'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

        11 sezondur PSG formasını giyen Verratti; Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi.

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        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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